Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Fenerbahçe karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Korkmaz, sezonun son antrenmanı öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, bu sezonki performansları ve hedefe ulaşmak için gösterdikleri kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Akdeniz temsilcisi, taktik çalıştığı idmanın ardından İstanbul’a gitti.

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.