Antalyaspor’da Ersan sahada!

Antalyaspor’un renklerine bağladığı Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçti. Antalyaspor’un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi’nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burunboğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. İki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Podolski’ye daha önce resmi imza attıran Akdeniz ekibinin Ersan’la da bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Başarılı oyuncu bu haftaki Konyaspor maçında sahada olacak.