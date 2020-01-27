Antalyaspor’da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

27 Ocak 2020, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Antalyaspor’da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm’ün ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United’da forma giyen deneyimli defans oyuncusuyla 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

AA

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