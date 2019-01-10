Antalyaspor’da devre arası hazırlıkları

Antalyaspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası kamp çalışmalarını Belek’te sürdüren Antalyaspor, bugün Almanya’nın Bundesliga 2. lig takımlarından Sandhausen ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, hazırlık maçı kadrosunda yer almayan futbolcular ise sabah antrenmanı yaptı.

Hakan Özmert, Ondrej Celustka ve Sergen Yatağan, Regnum Carya'daki fitness salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde sahada antrenmana çıktı. Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, yağmur altında 1 saat çalışarak antrenmanı tamamladı.

İHA