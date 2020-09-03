Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 5 çalışanında corona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.