Antalyaspor'da corona virüs vakası!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hasan Subaşı Tesisleri'nde yapılan testlerde 5 çalışanının corona virüse yakalandığını, o çalışanların tedavisine başlandığını açıkladı.

03 Eylül 2020, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da corona virüs vakası!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 5 çalışanında corona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

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