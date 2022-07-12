MENÜ

Antalyaspor'da Burdur kampı devam ediyor

2022-2023 sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmalarına Burdur’da devam eden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını MAKÜ Tesisleri’nde sürdürdü.

12 Temmuz 2022, Salı 18:13 Son Güncelleme:
- A +
Antalyaspor'da Burdur kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

2022-2023 sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmalarına Burdur’da devam eden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını MAKÜ Tesisleri’nde sürdürdü. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki ilk antrenman fitness salonunda gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar ikinci antrenmanı sahada yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenman, dört takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi. Akdeniz ekibi 14 Temmuz’da Burdur’da 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayacak.

İHA

İlgili Haberler
Son dakika! Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...