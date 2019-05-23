Antalyaspor’da Bülent Korkmaz imzalıyor
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan gayet mutlu olduklarını söyleyen Başkan Ali Şafak Öztürk, "Hocamızla devam etmek istiyoruz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezona Bülent hocayla girmek istiyoruz" dedi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, müjdeyi verdi.
Bülent Korkmaz’dan gayet mutlu olduklarını söyleyen Başkan Öztürk, “Hocamızla devam etmek istiyoruz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni sezona Bülent hocayla girmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Öztürk, sözleşmesi biten oyuncularla da görüşmelere başlayacaklarını ifade etti.