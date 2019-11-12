Antalyaspor'da Bülent Korkmaz görevinden ayrıldı!

Son dakika haberi: Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

12 Kasım 2019, Salı 18:09 Son Güncelleme:
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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz görevinden ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bülent Korkmaz'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Her şey için çok teşekkürler.

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