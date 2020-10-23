Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antalyaspor'da yapılan antrenman koşu ile başladı. Kırmızı beyazlı futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaparken, çalışma taktik maç ile sona erdi.

Çalışmaya, sakatlıklarından dolayı ilk yarıyı kapatan Drole ve Serdar Gürler ile yine sahalardan 4 hafta uzak kalması beklenen Hakan Özmert ile Fredy katılmadı. Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.