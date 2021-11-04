Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Altay’ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, Altay maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV yetkilileri, lösemiyi yenmiş çocuklar, Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti. Futbol sorumlusu Şahin ve futbolcular, bir süre sohbet ettikleri çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Şahin, ayrıca çocuklarla "Maskemi atarım hayalime koşarım" sloganını birlikte söyledi. (AA)