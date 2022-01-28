Spor Toto Süper Toto Süper Lig ’in 24. Haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ’a konuk olacak olan Fraport-TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Günün ilk antrenmanına salonda başlayan kırmızı beyazlılar daha sonra sahada çalıştı. N

Nuri Şahin idaresindeki akşam antrenmanı da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma yarı sahada taktiksel ağırlıklı çalışma ile sona erdi. Antrenmanda yeni transfer Alassane Ndao da yer aldı.