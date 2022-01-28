Antalyaspor'da Alassane Ndao, ilk antrenmanına çıktı
Fraport-TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürdü. Yeni transfer Alassane Ndao da ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto Süper Toto Süper Lig ’in 24. Haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ’a konuk olacak olan Fraport-TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Günün ilk antrenmanına salonda başlayan kırmızı beyazlılar daha sonra sahada çalıştı. N
Nuri Şahin idaresindeki akşam antrenmanı da koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma yarı sahada taktiksel ağırlıklı çalışma ile sona erdi. Antrenmanda yeni transfer Alassane Ndao da yer aldı.