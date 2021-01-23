Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün görevi bırakma kararı almasının ardından başkan vekili Emin Hesapçıoğlu, 9 Şubat'ta yapılması planlanan genel kurula kadar başkanlığı yürütecek.

Fraport TAV Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk'ün başkanlık görevini bırakmasını ardından kırmızı beyazlı kulüpte 9 Şubat'ta genel kurul yapılacak. Olağan genel kurula kadar Antalyaspor A.Ş'de başkanlık görevini başkan vekili Emin Hesapçıoğlu yürütecek. Mevcut yönetim kurulu üyeleri de genel kurula kadar görevine devam edecek. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün de görevini bıraktığı kulüpte, dernek ile vakıf yönetim kurulu üyeleri de genel kurul tarihinin belirlenmesi için bir araya gelecek.

Süper Lig'de 20'nci haftayı bay geçen Fraport TAV Antalyaspor, 21'nci hafta karşılaşmasında pazar günü oynayacağı İttifak Holding maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, deplasmanda puanlarla dönüp, devreyi moralli tamamlamak istiyor.

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