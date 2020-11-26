Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam sakatlığı, Hakan Özmert de kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta galibiyet kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor maçındaki galibiyetle moral buldu. Ligde 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son 6 karşılaşmada kötü sonuçlar alan kırmızı beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla yükselişe geçmek istiyor. Pazar günü Erzurum deplasmanında galibiyeti hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor.

Kırmızı beyazlılar ligdeki kötü gidişi sona erdirmek ve teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyeti kazanmak için Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında 3 puana odaklandı. Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum deplasmanına cezalı ve sakat oyuncularının fazlalığından dolayı eksik kadro ile gidecek. Kırmızı beyazlıların Erzurum deplasmanında Serdar Gürler, Drole, Boffin, Bünyamin Balcı, Orgill, Doğukan Sinik, Sidney Sam sakatlığı, Hakan Özmert de kart cezasından dolayı oynamayacak.

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