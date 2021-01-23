Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'un galibiyet hedefiyle hazırlıklarını sürdürdüğü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Ersan Gülüm kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Podolski, Ali Eren İyican ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar İttifak Holding Konyaspor maçının taktik provasını yaptı. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ile 2 beraberlik aldı. Kırmız beyazlılar yakaladığı çıkışı Konya deplasmanında da sürdürmeyi hedefliyor. Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanarak, devreyi galibiyetle bitirmeyi istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Ersan Gülüm kart cezası, Serdar Gürler, Drole, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Podolski, Ali Eren İyican ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Veysel Sarı'nın Konya deplasmanında oynayıp oynamayacağı maç günü yapılacak kontrolde belli olacak.

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