Süper Lig’de sezonun ilk devresinde hayal kırıklığı yaratan Antalyaspor’da kadro yeniden planlanıyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Akrep, diğer yandan da yolların ayrılması istenen futbolcularla görüşmelerine devam ediyor.

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Gökdeniz Bayrakdar’ı Bodrumspor’a, Erkan Eyibil’i de Gençlerbirliği’ne kiralayan Kırmızı-Beyazlılar; Soner Aydoğdu, Admir Mehmedi, Christian Luyindama ve Hakan Özmert ile de yolları ayırmayı planlıyor.

Samsunspor’un ilgisi var

Antalyaspor’un sezon başında Göztepe’den renklerine bağladığı Soner Aydoğdu, beklenen performansı sergileyemedi. Verilen şansları değerlendiremeyen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 11 maçta süre alırken, skor katkısı sağlayamadı.

Deneyimli futbolcunun, 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Luyindama hayal kırıklığı yarattı

Naldo’nun maaşını yüksek bularak yolların ayrılmasının ardından Ömer Toprak ile birlikte transfer edilen Christian Luyindama’dan da takım bulması istendi. Galatasaray ’dan kiralık olarak transfer edilen Kongolu futbolcu, bu sezon 5 maçta Antalyaspor formasını giyerken son 7 maçta kadroya dahi giremedi.

Sakatlıklar yakasını bırakmadı

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen ve geldiği günden bu yana sakatlıklardan yana büyük sorun yaşayan Admir Mehmedi de gönderilmek istenen futbolcular arasında yer alıyor.

Takım bulması istenildi

Sezon başında da gitmesi istenen İsviçreli futbolcuya aynı talep yeniden ulaştırıldı. Süper Lig’de bugüne kadar 10 maça çıkan Mehmedi, 15 maçı ise sakatlığı gerekçesiyle kaçırdı. Kırmızı-Beyazlılarda takım kaptanı Hakan Özmert’in de kadroda düşünülmediği ve takım bulması istendiği öğrenildi.

3 isim transferin gözdesi

Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen 4 futbolcunun yanı sıra 3 işin daha takımdan ayrılabilir. Transferde adı geçen Haji Wright, Fernando Martins ve Bünyamin Balcı'nın durumları henüz netlik kazanmadı. Fernando için Beşiktaş 'ın devreye girdiği ifade edilirken, Haji Wright'ı da Fenerbahçe 'nin transfer edebileceği öne sürülüyor. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Bünyamin Balcı için de yurt dışından ilgi olduğunu açıkladı. (Ajansspor)