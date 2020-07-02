Antalyaspor’da 3 eksik var
Antalyaspor’un cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında Hakan Özmert kart cezası, Bahadır sakatlığı, Charles ise ülkesinden kente gelemediği için oynayamayacak. Kritik oyuncular ise kart ceza sınırında.
Antalyaspor’un cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında Hakan Özmert kart cezası, Bahadır sakatlığı, Charles ise ülkesinden kente gelemediği için oynayamayacak. Kırmızı-Beyazlılarda Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan da kart sınırında yer alıyor.