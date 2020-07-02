Antalyaspor’da 3 eksik var

Antalyaspor’un cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında Hakan Özmert kart cezası, Bahadır sakatlığı, Charles ise ülkesinden kente gelemediği için oynayamayacak. Kırmızı-Beyazlılarda Boffin, Ferhat, Gustavo, Podolski, Mukairu, Jahovic, Sinan da kart sınırında yer alıyor.