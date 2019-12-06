Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı, Charles ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 14'üncü haftasında Antalyaspor, pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 6 haftadır maç kazanamayan Antalyaspor, Trabzonspor karşılaşmasında galibiyet hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle Bahadır Öztürk, Harun Kavaklıdere, kart cezasından dolayı da Charles forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Amilton'un ise omzundaki sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak.