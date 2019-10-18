Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle Fredy, Gustavo ile Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor sahasında yarın 15.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına maçı kazanmak için takım halinde sahada rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini anlattı. Tesislerde bugün kampa girecek Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Fredy, Gustavo ile Harun Kavaklıdere Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de futbolcularla yaptığı toplantıda futbolculara ligin alt sıralarında yer alan Gençlerbirliği'ne karşı dikkatli oynamaları ve taraftara 3 puan coşkusu yaşatmalarını istedi. Kırmızı beyazlılarda yönetim taraftarın da tribünü doldurarak futbolculara maç boyunca destek olmaları çağrısı yaptı. Antalyaspor'un Gençlerbirliği ile maçının biletleri VIP 100 lira, Batı Tribünü 60 lira, Doğu Tribünü 40 lira, Kale Arkası Tribünü 20 lira, Misafir Takım Tribünü 26 liradan satılıyor.

FOTOĞRAFLI