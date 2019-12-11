Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un deplasmanda cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta, Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 15'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç cuma günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı beyazlı takım maça teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antalyaspor'da Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Aynı kentin iki takımının maçında Antalyaspor, galibiyet hedefliyor. Son 7 maçında galibiyet alamayan kırmızı beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak yükselişe geçmeyi istiyor.

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