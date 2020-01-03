Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un, ligin ilk yarısındaki 17 maçta 10 futbolcu 15 golle rakip fileleri havalandırdı. Kırmızı beyazlılar savunma yaparken de 2 kez kendi kalesine gol attı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde Antalyaspor, 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar, bu maçlarda 15 gol attı, kalesinde de 33 gol gördü. Antalyaspor'un 15 golünü 10 futbolcu kaydetti. Kırmızı beyazlılarda en fazla gol atan İsim Serdar Özkan oldu. Serdar Özkan'ın 3 kez fileleri havalandırdığı Antalyaspor'da Ufuk Akyol, Gustavo, Mukairu 2'şer gol attı. Antalyaspor'da Nazım Sangare, Celustka, Diego, Chahechouhe, Hakan Özmert, Chico da 1 gol attı.

Kırmızı beyazlılarda futbolcular savunma yaparken kendi kalesine 2 gol attı. Bu goller ise defans oyuncuları Bahadır Öztürk ile Celustka'dan geldi. Antalyasporlu futbolcular 15 golün 3'ünü penaltıdan, 8'ini ayak, 4'ünü de kafa vuruşuyla kaydetti.

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