Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir A takım personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık kurulumuzca Coronavirüs semptomu belirlenen 1 A takım personelimize dün yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Personelimizin takip ve tedavi sürecine Antalya'da belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadesi yer aldı.

Kırmızı beyazlı takım, 4 Kasım'da da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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