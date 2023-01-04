Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 'nin bu bölge için adaylarından biri Haji Wright'tı. Antalyaspor'un yıldızı, dün SarıLacivertliler'e karşı iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, 14. dakikada Güray'ın soldan kestiği harika ortayı kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Antalyaspor formasıyla 51 resmi mücadelede toplam 25 gol atan Wright, Fenerbahçe filelerini ilk kez dünkü maçta havalandırdı.

Wright, Antalysapor'un tehlike yarattı hemen her atağın içinde yer aldı. ABD'li yıldız, Fenerbahçe skoru 2-1 yaptıktan sonra bir kez daha gole çok yaklaştı. Bu kez Bünyamin'in sağdan kestiği ortaya arka tarafta kafayı vuran Haji Wright, üst direğe takıldı. Başarılı oyuncunun etkili ve istekli futbolcu, Antalyaspor'un sahadan puanla ayrılması için yeterli olmadı. Ancak Wright, performansıyla Fenerbahçe'nin kendisini niçin istediğini bir kez daha gösterdi.







