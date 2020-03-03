Antalyaspor yönetiminden taraftara çağrı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Yarınki maça ilişkin Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın aynı kenti temsil ettiğimiz dost rakibimiz Aytemiz Alanyaspor ile yarı final ilk karşılaşmasına çıkacağız. İki güzide kulübün mücadelesinin, sahada ve tribünde dünya kenti Antalya’nın güzelliğine yakışan bir atmosferde yaşanması en büyük temennimiz. Biz, Fraport TAV Antalyaspor olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyor olmaktan gurur duyacağız. İlk maçın sonucu her ne olursa olsun, 180 dakikalık mücadelenin sonunda hak eden tarafın finale yükseleceğinden, kupa için Antalya’mızı finalde en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Dostluk, barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, sahada ve tribünlerde örnek bir görüntü sergileneceği ümidi ile tüm taraftarlarımızı karşılaşmaya davet ediyoruz."