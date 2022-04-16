Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor 'u 3-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'u , Gökdeniz Bayrakdar ve Wright’ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 50 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, son 11 haftada ise ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1, Hatayspor’u 4-1 ve Aanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu 11 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 5 gol gördü ve 27 puan topladı. Kırmızı - beyazlılar, farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

İHA



