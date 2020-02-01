Antalyaspor yenilendi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, devre arası kamp döneminin başlamasıyla teknik direktör değişikliği yaparak Tamer Tuna yönetiminde ikinci yarıya hazırlandığı transfer döneminde 10 futbolcuyla yollarını ayırıp, 8 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı beyazlılar Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısında istediği sonuçları alamaması üzerine devre arasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kadrosunu şekillendirdi. İkinci yarıda puan cetvelinde üst sıralarda olmayı isteyen kırmızı beyazlılarda 10 futbolcu takımdan ayrıldı. Antalyaspor, ara transfer döneminde Tarık Çamdal, Harun Kavaklıdere, Talha Bulut, Mert Çölgeçen, Diego Angelo, Gelson Dala, Batuhan Arslan, Alyy Cissokho, Serdar Özkan ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe'nun başka takıma transferi gerçekleşmedi.

10 FUTBOLCU GİTTİ, 8 FUTBOLCU GELDİ

Antalyaspor, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği kadrosuna dahil ettiği isimlerle dikkati çekti. Yıldız futbolcu Lukas Podolski'yi transfer eden kırmızı beyazlılar, takımın hücumdaki etkisini artırma hedefiyle Süper Lig'in önemli golcülerinden Adis Jahovic'i transfer etti. Kadrosuna 7 futbolcu dahil eden Antalyaspor, devre arasında Delvin N'Dinga, Ersan Gülüm, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Fedor Kudryashov, ve 15 yaşındaki Adem Metin'i transfer etti.

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