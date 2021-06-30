Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TEKNİK Direktör Ersun Yanal yönetiminde genç futbolcularla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'un, tam kadro gerçekleştireceği Erzurum kampı 4 Temmuz'da başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günde iki antrenman yapan kırmızı beyazlılar, sabah salonda kuvvet, akşam da sahada kondisyon çalışıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanlarda alt yapıdan futbolcularla, A takımdaki bazı genç oyuncular bir arada çalışma gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar, Cuma günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanıp, tam kadro olarak hazırlıklarına devam edecek.

Erzurum'da yeni sezona hazırlanacak Fraport TAV Antalyaspor'un kampı, 4 Temmuz'da başlayacak. Erzurum'da 17 Temmuz'a kadar kamp yapacak kırmızı beyazlıların, ikinci etap kamp planlaması devam ediyor.

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