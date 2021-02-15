Süper Lig 'de 25. haftanın perdesi Antalya'da kapanacak. 8 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi serisini sürdürmeyi, Malatya temsilcisi kötü gidişata son vermek istiyor. 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Antalyaspor, 31 puanla 9. sırada bulunuyor. 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Malatyaspor ise 29 puanla 11. basamakta.

Akdeniz ekibinde, karşılaşma öncesinde Antalya’da kamp yapan Yeni Malatyaspor’a karşı golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar kart cezasından, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, Veysel Sarı ve Mert Yılmaz sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor ise eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Doğukan, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Orgill

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hadebe, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Kubilay, Umut

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği Yeni Malatyaspor ile Süper Lig’de sekizinci kez karşılaşacak. Akdeniz ekibi, rakibine karşı elde ettiği 4 galibiyetten 3’ünü iç sahada kazandı.

Antalyaspor’a karşı deplasmanda galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor ise rakibini kendi sahasında 2018-2019 sezonunda da bir kez yendi, Malatya’daki bir mücadelede ise berabere tamamlandı.