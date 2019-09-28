Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşı karşıya gelecek. İki takımda kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

28 Eylül 2019, Cumartesi 12:53
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Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılayacak. Bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan topladı. Lige Göztepe deplasmanındaki galibiyetle başlayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Charles, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Gustavo

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic

Ev sahibi takımda Tarık Çamdal, Doğukan ve Dala sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Yiğithan ve Bifouma sakat, cezalı futbolcu yok.

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