Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılayacak. Bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan topladı. Lige Göztepe deplasmanındaki galibiyetle başlayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Charles, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Gustavo

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic

Ev sahibi takımda Tarık Çamdal, Doğukan ve Dala sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Cezalı futbolcu ise bulunmuyor. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Yiğithan ve Bifouma sakat, cezalı futbolcu yok.