Antalyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Antalyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşı karşıya geliyor. İki takımda kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.

28 Eylül 2019, Cumartesi 12:53 Son Güncelleme:
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Antalyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan topladı. Lige Göztepe deplasmanındaki galibiyetle başlayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor canlı anlatım

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Bahattin Şimşek yönetiyor. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Antalyaspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Chahechouhe, Amilton, Gustavo

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic

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