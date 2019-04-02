Antalyaspor Triatlon Takımı'nda hedef şampiyonluk

Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya’da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.

02 Nisan 2019, Salı 13:12
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Antalyaspor Triatlon Takımı'nda hedef şampiyonluk

Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya’da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.

İlk ayağı Marmaris'te gerçekleştirilen Duatlon Şampiyonası'nın ikinci ve son ayağı 7 Nisan Pazar günü Antalya Expo 2016'da yapılacak. Marmaris'te gösterdiği performans ile takımlar sıralamasında liderlik koltuğuna oturan Antalyaspor Triatlon Takımı, finalde pozisyonunu koruyup şampiyon olmayı hedefliyor. Duatlon Sprint mesafede sporcular önce 5 kilometre koşacak, ardından 20 kilometre bisiklete binecek ve son olarak 2.5 kilometre koşacak. Türkiye'den bir çok sporcunun katılacağı yarışa tüm sporseverlerin destek vermesi istendi.

İHA

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