Antalyaspor Triatlon Takımı, Antalya’da gerçekleştirilecek olan Duatlon yarışlarına hazırlanıyor.

İlk ayağı Marmaris'te gerçekleştirilen Duatlon Şampiyonası'nın ikinci ve son ayağı 7 Nisan Pazar günü Antalya Expo 2016'da yapılacak. Marmaris'te gösterdiği performans ile takımlar sıralamasında liderlik koltuğuna oturan Antalyaspor Triatlon Takımı, finalde pozisyonunu koruyup şampiyon olmayı hedefliyor. Duatlon Sprint mesafede sporcular önce 5 kilometre koşacak, ardından 20 kilometre bisiklete binecek ve son olarak 2.5 kilometre koşacak. Türkiye'den bir çok sporcunun katılacağı yarışa tüm sporseverlerin destek vermesi istendi.

İHA