Antalyaspor, transferde flaş isimlere yöneldi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda flaş takviyeler yaptı ve 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Takıma katılan ve giden oyuncular şöyle;
GELENLER
Nuri Şahin - Werder Bremen (2 yıl)
Sidney Sam - Alsach (1 + 1 yıl)
Naldo - Espanyol (2 yıl)
Dever Orgill - Ankaragücü (2 yıl)
Mert Yılmaz - Bayern München 2 (5 yıl)
Gökdeniz Yılmaz - Bodrumspor (5 yıl)
Doğukan Özkan - Beşiktaş (5 yıl)
Gökdeniz Bayrakdar - Kocaelispor (5 yıl)
Ali Eren İyican - Ankaraspor (5 yıl)
Serdar Gürler - Huesca (3 yıl)
Omar İmeri - Shkendija (5 yıl)
SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER
Yekta Kurtuluş, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Chico, Delvin N'dinga, Charles, Aly Cisssokho, William Vainqueur SÖZLEŞMESİ FESHEDİLENLER Diego (Karşılıklı)
KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİDENLER
Blanco Gustavo (Real Oviedo) Paul Mukairu (Anderlecht) Harun Alpsoy (Altay) Talha Bulut, (Kemerspor 2003) Mert Çölgeçen, (Kemerspor 2003) Mustafa İnan (Kemerspor 2003) Gökdeniz Yılmaz, (Bodrumspor) Cenk Şen, (Bodrumspor) Yakup Mert Çakır, (Bodrumspor) Erman Vardar, (Bodrumspor) Batuhan Berkay Fındık, (Bodrumspor) Mikail Başar, (Bodrumspor) Harun Kavaklıdere, (Bodrumspor) Sergen Yatağan, (Bodrumspor) Cengiz Demir, (Bodrumspor) Kaan Mert Nasırcılar, (Bodrumspor) Apti Mert Çayır (Bodrumspor) SATILANLAR Nazım Sangare, (Fenerbahçe)
KİRALIK OYNADIĞI TAKIMDAN DÖNEN
Jean Armel Drole