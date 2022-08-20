Süper Lig 'de geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor ile Hatayspor'u evinde tek golle geçen Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Bugün saat 21:45'te oynanacak karşılaşma öncesinde bu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli olmuştu. Volkan Bayarslan Antalyaspor - Trabzonspor maçının orta hakemi olurken, Mustafa Sönmez ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemler olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Mustafa Kürşad Filiz atandı.

Video Yardımcı Hakemler belli oldu

6 puanla ligin 2. sırasında yer alan Trabzonspor ile 3 puanla 10. sırasında yer alan Antalyaspor'un bu akşam Antalya Stadı'nda oynayacağı maçın VAR'ları da belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maçta VAR olarak görev yapmak üzere Serkan Tokat'ı görevlendirdi. Özgüç Türkalp ise AVAR koltuğuna oturacak.