Antalyaspor - Trabzonspor maçının öne çıkan rakamları

Antalyaspor son hafta Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın büyük bölümünü 10 kişi ve son 30 dakikasını 9 kişi oynayan rakipleri karşısında beklentilerin altında kaldı. 20'den fazla gol denemesine rağmen berabere kalmaları gereken maçı kaybettiler. Ligin ilk sırasında yer alan Trabzonspor 'a karşı takımın defans hattını yoğun bir maç bekliyor.

Tranzonspor son maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Avcı'nın takımı şampiyonluk yolunda hızla ilerliyor. Topa hakim, kısa pas oyununu iyi oynayan bordo mavililer karşısında hataya meyilli rakip takımın puan çıkartması çok zor.

Antalyaspor kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterirken takım adına golcü oyuncusu 4 golü bulunan Fredy oldu.

Ligin açık ara lideri olan Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi. Aldığı 12 galibiyetle en fazla maç kazanan takımı olan Karadeniz ekibi rakiplerine 31 gol atarak Süper Lig 'in en fazla gol atan takım oldu. Trabzonspor 11 golle ligin en az gol yiyen takımı.

Oran Analizi

Antalyaspor için ikinci yarı galibiyetine 3.1 oran verildiği toplam 6 maçta hiç 3 puan çıkartamadı.

Trabzonspor için toplam gol 0-1 oranı 2.75 olduğunda toplam 12 maçın %83 kısmında 0-1 gol olmamıştır

Trabzonspor için ilk yarı 1.5 üst oranı 2.65 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt biterken, rakiplerine ikinci yarı 3.1 oran verildiği toplam 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.











