Antalyaspor - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Sezon açılışını 90'da yediği golle Galatasaray 'a kaybederek yapan Antalyaspor, geçen hafta Ümraniyespor'u Haji Wright'ın golüyle geçip sezonun ilk 3 puanını almıştı. Doğukan Sinik, Hull City yolcusu oldu; Naldo ile sözleşme yenilenmedi. Alassane Ndao bir kez daha Al-Ahli'den kiralandı, savunmaya Ömer Toprak takviyesi yapıldı... Hem Ömer hem de Ndao, 2 lig maçına da ilk 11'de başladı. Teknik sorumlu Nuri Şahin, stoperde "Ömer Toprak & Kudryashov" tercih etti; kanatlarda "Ndao & Houssam Ghacha" kullanarak maçlara başladı. Antalyaspor geçen sezon Trabzonspor 'a ligdeki ilk yenilgisini tattıran takım olmuştu. (11 Aralık 2021)

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma yolunda play-off elemesi oynayan Trabzonspor ise, hafta arası Danimarka'da FC Kopenhag'a 2-1 yenildi. Kritik rövanş 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak... Süper Lig 'e 2'de 2 ve kalelerini gole kapatarak başladılar. TD Abdullah Avcı, kaleci ve önündeki 4 savunmacıyı büyük ölçüde koruyarak resmi maçlara çıktı. 5 ismin 4'ü hep sabitti. (Uğurcan; Larsen, X, Hugo, Eren) FC Kopenhag rövanşı öncesi rotasyon olur mu? Kafalardaki en önemli soru bu... Marek Hamsik, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen sakat. Ahmetcan Kaplan, Ajax'a satıldı. Yerel gazetelerde, Avcı'nın Andreas Cornelius yerine Djaniny'yi ilk 11 başlatamaya yakın olduğu haberleri dolaşıyor. Dorukhan Toköz orta alandaki direnci artırmak için kullanılabilir; maçın gidişatına göre ikinci yarıda Marc Bartra'yı görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ile oynadığı 2 maçı da kaybetmedi. (1G 1B)

- Trabzonspor, Süper Lig tarihinde hiçbir sezon ilk 3 lig maçını gol yemeden tamamlamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %21'lik kesim Süper Lig'e kayıpsız ve gol yemeden başlayan bordo-mavili ekibin Antalya'dan da 3 puanla dönmesini bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.