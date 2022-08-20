Süper Lig 'de 3. haftanın en önemli maçında Antalyaspor'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin'in takımı kendi sahasında kazanarak Trabzonspor'u mağlup etmek istiyor. Kopenhag'a mağlup olan Trabzonspor ise Antalyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlines Park'ta 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. İki takım arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Antalyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Güray, Soner, Fernando, Ndao, Ghacha, Luiz Adriano, Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Cornelius

Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

İki takım arasındaki 53. randevu

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.