Süper Lig 'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Mukairu

Yedekler: D. Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Haji, Milosevic, Ersin, Erkan, Gökdeniz

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny

Yedekler: Arda, Ahmetcan, İsmail, Serkan, Denswil, A. Parmak, Siopis, A. Ömür, Yusuf, Koita

51. kez karşı karşıya gelecekler...

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer , Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Gözler Nwakaeme'de

Antalya deplasmanında Trabzonspor:'un en güvendiği isimlerden biri Anthony Nwakaeme olacak. Güney ekibine karşı forma giydiği 5 maçta 3 gol 2 asistle oynayan Nijeryalı oyuncu ligdeki son dönem performansıyla da dikkat çekiyor. Son 5 maçta asist yapan Nwakaeme geçen hafta da Adana Demir önünde fileleri sarstı. Bordo Mavililer bugün de Nwakaeme'den skora katkısını sürdürmesini bekliyor.

Djaniny forvette başlayacak

Cornelius Adana Demir maçında başına aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. O karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Djaniny kadroda olmayınca yerine Koita girmişti. Bu hafta ileri uçta yine değişiklik olacağı öğrenildi. İyileşen Djaniny'nin bandajla çalışan Cornelius’un yerine ileri uçta görev alacağı öğrenildi.

Bakasetas 11'e dönüyor

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır ilk 11'den uzak kalan Anastasios Bakasetas bugün formasına kavuşacak. Beşiktaş maçında sakatlanan, Gaziantep FK mücadelesini kaçırıp Karagümrük karşısında yedek bekleyen Bakasetas geçen hafta Adana Demir önünde 18 dakika görev almıştı. Yunan oyuncunun idman performansından memnun kalan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Bakasetas'ı yeniden forvet arkasında görevlendireceği öğrenildi.