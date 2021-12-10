Süper Lig 'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka 11 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

51. kez karşı karşıya gelecekler...

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer , Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.