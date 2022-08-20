Antalyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de 3. haftanın en önemli maçında Antalyaspor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Nuri Şahin'in takımı kendi sahasında kazanarak Trabzonspor'u mağlup etmek istiyor. Kopenhag'a mağlup olan Trabzonspor ise Antalyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Maçtan dakikalar

İlk gol Antalyaspor'dan

GOL | Antalyaspor, 14. dakikada Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Fernando vuruşunda fileleri havalandırdı.

Antalyaspor penaltı kazandı

GOL | Antalyaspor, 39. dakikada penaltı kazandı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasında Haji Wright Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Haji Wright fileleri havalandırdı.

Fark 1'e indi

GOL | Trabzonspor 45+4. dakikada yeni transferi Enis Bardhi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin sağdan içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Cornelius'un önüne düştü. Danimarkalı futbolcu, pasında topu Enis Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor eşitliği yakaladı

GOL | Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 73. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Trezeguet'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Enis Bardhi rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Antalyaspor yeniden önde

GOL | Antalyaspor, 81. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle yeniden öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright'ın arka direğe gönderdiği top savunmaya çarpıp arka direkte bulunan Gokdeniz Bayrakdar'ın önüne düştü. Gökdeniz'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corendon Airlines Park'ta 21.45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. İki takım arasındaki mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor.

Antalyaspor - Trabzonspor 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Sam Larsson, Ndao, Luiz Adriano, Haji Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

İki takım arasındaki 53. randevu

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün oynanan maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.