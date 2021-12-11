Antalyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'in 16. haftasında Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek. Zorbay Küçük'ün yönettiği müsabaka beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Maçın ilk tehlikeli atağı Antalyaspor'dan geldi. Sağ kanattan koşu yapan Fredy'nin yerden ortasına hareketlenen Doğukan, çaprazdan şutunu attı, top Vitor Hugo'dan döndü.

7' Uğurcan'ın pas hatasının ardından gelişen Antalyaspor tehlikeli geldi. Fredy, ceza sahası yayının içinden şutunu attı, araya giren Edgar Ie topu uzaklaştırdı.

12' Fredy'nin ara pasına hareketlenen ve Trabzonspor savunmasının arkasına sarkan Mukairu, Uğurcan'ı geçemedi. Kalesinden çıkan milli eldiven, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

17' Sağ kulvarı etkili kullanan Dorukhan'ın ortaya çevirdiği topa Bakasetas hareketlendi. Akıl bir dolu hamle yapan Yunan yıldız, topun üstünden atladı. Marek Hamsik'in gelişine sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta topu Antalyaspor kalecisi Boffin, son anda kornere çeldi.

20' Doğukan'ın şık pasında topla buluşan Güray, penaltı noktasına ortasına yaptı. Trabzonspor savunmasını geçen topa hiçbir Antalyasporlu oyuncu vuramadı.

GOL | 23' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Şık çalımlarla ceza sahasına giren Djaniny, pasını Hamsik'e aktardı, Slovak yıldız sol kanattan gelen Nwakaeme'yi gördü. Nijeryalı hücumcunun gelişine yaptığı vuruşta kaleye yönelen topu çizgiden Güray çıkardı. Sol kanattan kullanılan kornerde Marek Hamsik ortayı yaptı, ceza sahası içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşu kaleci Boffin'den döndü. Topu kale sahası içinde önünde bulan Cornelius, tek dokunuşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

28' Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

GOL | 34' Doğukan'ın ceza sahası içerisinden attığı şutta top Edgar'ın eline çarptı, maçın hakemi Zorbay Küçük, tereddütsüz penaltı noktasına gitti ve başarılı stopere sarı kart gösterdi . Topun başına geçen Fredy, iyi bir penaltı vuruşu yaptı, Uğurcan'ı geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50' Marek Hamsik'in uzun pasına koşu yapan Djaniny, topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Tecrübeli forvet, şut atarken dengesini kaybetti, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

53' Sol kanattan tehlikeli gelen Antalyaspor'da Güray, Doğukan'ın pasında topla buluştu ve sol çaprazdan yerden ortasını yaptı. Araya Edgar Ie girdi.

55' Sol çaprazda topla buluşan Doğukan, ceza sahasına girdi, Dorukhan'dan şık bir çalımla sıyrıldı. Uğurcan, son anda topun kaleye girmesini önledi.

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Antalyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Mukairu

Yedekler: D. Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Haji, Milosevic, Ersin, Erkan, Gökdeniz

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny

Yedekler: Arda, Ahmetcan, İsmail, Serkan, Denswil, A. Parmak, Siopis, A. Ömür, Yusuf, Koita