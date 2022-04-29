Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 51 puanla 8'inci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 20.30'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, bugün futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Trabzon'a uçacak. Takım, yenilmezlik serisini 13 maça çıkarmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Antalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar 72 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisiyle Antalyaspor, Misli.com 2. Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 8, 1 hazırlık maçı ve 51 kez de Süper Lig'de rakip oldu. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 72 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 42 yenilgi aldı. Trabzon'da oynanan 33 maçta Antalyaspor sadece 1 kez galip gelirken, 7 beraberlik ve 25 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 51 kez karşılaşırken, Antalyaspor 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 30 yenilgi aldı.

EN FAZLA ALINAN SKOR 1-0

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0 oldu. İki takım 15 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 10 kez 2-1, 8 kez 2-0, 7 kez 3-0'lık sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6'şar kez ise 0-0 ve 1-1'lik sonuç elde etti. 5 maçta ise 3-2'lik sonuç elde eden Fraport TAV Antalyaspor ve bordo mavililer, 4 kez ise 3-1'lik sonuçlarla sahadan ayrıldı. Antalyaspor ve Trabzonspor 3'er kez 2-2 ve 4-1'lik skorların yanı sıra, 1'er kez de 3-3, 4-0, 4-2, 5-1 ve 7-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR 66, TRABZONSPOR 127 GOL ATTI

Bordo mavililer ile Antalyaspor arasında 1968-1969 sezonundan bu yana oynanan maçlarda atılan gollerde Karadeniz temsilcisinin ezici üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelelerde taraftarlar 193 gole tanıklık etti. Gollerin 127'sini Trabzonspor atarken, Akdeniz ekibi Antalyaspor ise 66 golle rakibine karşılık verdi.

ANTALYASPOR SERİYİ 13 MAÇA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Cumartesi günü oynanacak maçta puan ya da puanlar almayı hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, 12 maçlık yenilmezlik serisini 13'e çıkarmak istiyor. Kırmızı beyazlılar son 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 28 puanı hanesine yazdırdı. Akdeniz ekibi zorlu maçta galip gelerek Avrupa kupaları iddiasını da sürdürmenin planlarını yapıyor. Antalyaspor, lig lideri Trabzonspor'a sezonun ilk yenilgisini yaşatan takım olurken Antalya'da oynanan mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

3 SAKAT, 2 BELİRSİZ, 2 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi Admir Mehmedi, Hakan Özmert ve Harun Alpsoy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antalyaspor'da sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalarını sürdüren ancak antrenman eksikleri bulunan Sinan Gümüş ve Ufuk Akyol'un kadroya dahil edilip edilmeyeceğine ise futbol sorumlusu Nuri Şahin karar verecek. Kırmızı beyazlılarda Fredy ve Fernando ceza sınırında yer alırken, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak İH Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Yarın Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak.

DHA