Antalyaspor - Trabzonspor canlı

Süper Lig 2020-2021 sezonu 19. hafta mücadelesindeFraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik sonucu elde ettiği 24 puanla Süper Lig'de 9. sırada yer alıyor. Konuk Trabzonspor ise 7 galibiyet, 5 beraberlik sonucu elde ettiği 26 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor'da sakat olan Lukas Podolski, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Jean-Armel Drole, Ufuk Akyol ve Ali Eren İyican bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk Trabzonspor cephesinde ise kadro dışı olan Fousseni Diabate, Stiven Plaza,sakatlıklığı olan Anders Trondsen ve antrenman eksikliği olan Berat Özdemir zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında kadroda yer almıyor.

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MAÇ BAŞLADI

9' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında Djaniniy kafayı vuramadı.

11' Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı

PENALTI KAÇTI!

12' Trabzonspor adına penaltıyı Ekuban kullandı, vuruşunu kaleci Boffin çıkardı

GOL GELDİ!

25' Sağ kanattan Fredy'nin ortasında arka direkte Amilton kafayı vurdu ev Antalyaspor 1-0 öne geçti. Uğurcan kapadığı köşeden golü yedi. Genç kaleciden büyük hata...

ANTALYA 10 KİŞİ!

34' Antalyaspor'da Ersan Gülüm 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Ersan, ilk sarı kartını da penaltı yaptırdığı pozisyonda görmüştü.

İlk yarı sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Nuri, Hakan, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Orgill

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny















