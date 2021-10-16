Süper Lig ’in 9. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor’un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas deplasmanındaki beraberliği hak edilen bir sonuç olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Maçın genelinde ilk fırsatları yakalayan takımın Antalyaspor olduğunu dile getiren Groenendijk, şöyle konuştu:

"Ancak biz bu fırsatları değerlendiremedik. Onların yakaladığı ilk pozisyon ise gol oldu. Çok erken bir gol yememize rağmen oyuncularımız iyi bir reaksiyon gösterdi. Bu golün ardından oyunu domine eden taraf bizdik. Mükemmele yakın iki gol attık. Devre arasının son dakikasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Taç atışı önce bizim tarafımıza verildi. Bu kararla birlikte oyuncularımız ofansif pozisyonlarını kazandı. Bunun akabinde hakem anlamadığımız bir şekilde karar değiştirdi. Tacı Sivasspor kullanınca önde kalan oyuncularımızın pozisyonundan yararlanan rakip gol attı. Bu gol hayal kırıklığına neden oldu. Bu nedenle ikici yarıya asabi başladık. İkinci yarı ortada, dengeli bir oyun geçti. Beraberlik hak edilen bir sonuçtu."

SİVAS (AA)