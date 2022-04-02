Spor Toto Süper Lig 'in 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Groenendijk, İzmir deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Groenendijk, "Bugün çok başarılı bir maç çıkardık. Başarılı gidişat devam ediyor. Kendimizi eleştirecek olursak rakibi ayakta tutan yine bizdik. Ayağımıza gelen fırsatları kaçırdık. Fişi çekebilirdik ve bu yüzden rakip üstümüze geldi. Ligde 44 puan yeterli görülebilir ama biz savaşmaya devam edeceğiz. Ulaşabileceğimiz hedeflere maçlarımızdan ulaşacağız. Üç puan ve gidişatın zevkine varalım, eğlenelim. Sonra Hatayspor maçına odaklanacağız" dedi.

İZMİR, (DHA)











