Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe ’nin transfer çalışmalarıyla ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

'Herkes onun hayranıydı'

Genç teknik adam, Napoli’ye transfer olan Kim için, “Fenerbahçe’nin scouting departmanını Kim Min-Jae’yi keşfettikleri için tebrik etmek gerek. Türkiye’de oynadığı dönemde herkes onun hayranıydı. Nasıl oynanacağını bildiğini, modern futbolu hemen gösterdi. Çok cesur, oyunu nasıl kuracağını biliyor, çok hızlı ve savunmada yetenekli” ifadelerini kullandı.





'Avrupa çapında başarılı'

Eljif Elmas’a da değinen Nuri Şahin, “Türkiye’de yetişen oyuncuların nasıl büyüdüğünü görmek güzel. Eljif, Avrupa çapında başarılı oldu ve bu, Türk futbolu için de önemli” yorumunu yaptı.



