Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un genç teknik direktörü Nuri Şahin, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kicker'a konuşan Nuri Şahin, futbolculuk döneminde formasını giydiği Borussia Dortmund'u bir gün çalıştırmak istediğini belirterek, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğu ve bir antrenör olarak güney tribününün önünde bir zaferi kutlamanın hayalini kurduğum gerçeğini hiçbir zaman gizlemedim. Dortmund'dan ayrılıp Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona 'Sanırım bir noktada bu kulübe antrenörlük yapmak için gereken her şeye sahip olacağım' dedim." sözlerini dile getirdi.

Jürgen Klopp ile görüşmesi

Antalyaspor'da futbolculuktan teknik direktörlüğe geçmeden önce Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile de görüştüğünü belirten genç teknik adam, "Klopp bana 'Nuri, sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın' dedi. Bu benim harekete geçme mesajımdı." dedi.

Klopp'un karakterine değinen Nuri Şahin, Alman çalıştırıcıyı herkesten farklı kılanın insanlığı olduğunu vurgulayarak, "Onunla tartışabilirsiniz, sonra laflar ya da küfürler uçuşur. Ama ertesi gün yanınıza gelir, size sarılır ve her şey yolundadır. O yüzden bu kadar başarılı." ifadelerini kullandı.

Thomas Tuchel'e övgü dolu sözler

Jürgen Klopp'un yanı sıra şu anda Chelsea'yi çalıştıran Thomas Tuchel'den de etkilendiğini belirten Nuri Şahin, "Onunla geçirdiğim zamandan çok şey öğrendim.. Thomas, inanılmaz derecede iyi bir antrenör. Teknik olarak dünya standartlarında eğitim almış bir canavar." açıklamasını yaptı.

Antrenör olma kararını verdiği zaman

Bir hazırlık maçında kaybettikten sonra Thomas Tuchel'in yaklaşımından etkilendiğini ve antrenör olmaya karar verdiğini de belirten Nuri Şahin, "Thomas memnun değildi çünkü bazılarımız o kadar da kötü olmadığını düşünüyordu çünkü bu sadece hazırlık maçıydı. Ardından bize John Terry ve Carles Puyol'dan sahneler gösterdi. Thomas o kadar etkileyici sözler söyledi ki toplantıdan ayrıldıktan sonra Marcel Schmelzer'e ve Oliver Kirch'e 'Antrenör olmak istiyorum.' dedim." sözlerini kullandı.

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