Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin formasını giyen Nuri Şahin, Antalyaspor formasını terletirken Ersun Yanal'la yolların ayrılması sonrasında sürpriz bir şekilde teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Sezon sonunda da futbolu bıraktığını açıklayan genç hoca, yarım dönemlik başarısıyla dikkatleri üzerine çekmiş, adı ciddi şekilde Galatasaray 'la anılmıştı. Akdeniz ekibinde kalan ve bu sezon da inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Şahin, İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'ya röportaj verdi. Şimdi söz Nuri Şahin'de...

'En iyi jenerasyon şu anki jenerasyon'

"Türk futbolunun en iyi jenerasyonu, şu anki jenerasyon ama istikrar eksikliği var. Duyguları dengeleme noktasında bir sıkıntı var ancak yetenek olarak olağanüstüler. Türkiye, yavaş yavaş yetenek ihraç eden bir futbol ülkesi haline geliyor."





'Favori takımlarım...'

"Guardiola ve Manchester City'i izlemeyi seviyorum. Gasperini ve Atalanta'nın hayranıyım. Conteli Inter'in her maçını seyrettim. Bayern'de farklı bir iş çıkarmasına rağmen Nagelsmann'ın tarzını seviyorum. Roger Schmidt'in Benfica'sı da favori takımlarımdan biri."

'Çok iyi bir oyuncuyla görüştüm ama...'

"Oyuncu transferinde veri analizine inanıyorum ama son sözü, her zaman göz söyler. Sadece bu da değil, ihmal edemeyeceğimiz duygusal yönler var. Adamı tanımalısın, onla konuşmalısın. Kültürünü, köklerini bilmelisin. Çok iyi bir oyuncuyla telefonda konuştum, birkaç dakika sonra 'Hayır, olmaz' dedim. Futbolcu bir insandır."

'2015'ten beri eğitimler alıyorum'

"Teknik direktörlük yapmak benim hayalimdi. Kariyerimi bitirdikten sonra plajlarda geçen bir hayat istemedim. 2015'ten beri teknik direktörlük için eğitimler alıyordum."

'Büyük bir okyanusta küçük bir balık gibi...'

"Antalyaspor olarak büyük bir okyanusta küçük bir balık gibi çalışıyoruz. Biz büyük balık değiliz. Türkiye'deki en büyük balık bile değiliz. Bu yüzden küçük adımlar atmak istiyoruz. Beni destekleyen, bana fırsat veren çok değerli bir yönetim kurulum var. Geçen sezon 16 maç kaybetmediğimiz bir seri oynadık. 8-9 kulüp rekoru kırdık. Bu sezon ise çok zor geçiyor. Seviyemizi ve dengemizi korumak, yaşı, maaşları, duyguları dengelemek istiyoruz. 5 yıllık sözleşme imzaladım ve Antalyaspor harika bir yer. Önümüzdeki birkaç yıl daha burada olacağım ve umarım harika işler başarırız."





'Haaland ve Mbappe'ye teknik direktörlük yapmak isterim'

"Gelecekte Haaland ve Mbappe'ye teknik direktörlük yapmak isterim. Bunlar kolay. Ancak, Frenkie De Jong gibi zeki bir oyuncunun da hocası olmak isterim. Ayrıca, Alexis Mac Allister'ı da gerçekten çok seviyorum. Enzo Fernandez'i de çalıştırmayı isterim. Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika ile oynadığı maçta Enzo'yu seyrettim. Olağanüstü biri. River Plate'te oynadığı günden beri Enzo'nun hayranıyım. Futbolu, beyniyle oynuyor. Bu yüzden onu seviyorum."

'Madrid'de olmak benim için yeterli değildi'

"Bir oyuncu olarak Real Madrid'de oynayabileceğime emindim. Çok üst düzey bir oyuncuydum ama Real Madrid'de oynamak için bu yeterli değildir. Zihinsel olarak da çok güçlü olmanız gerekir. Dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapıyordum, ben de kaliteli biriydim ama ağır sakatlıktan sonra strese dayanamadım. Sabırsızdım. Geriye dönüp baktığımda, keşke daha sabırlı olsaydım. Herkes bana 'Madrid'desin, mutlu olmalısın' diyordu ama benim için yeterli değildi."

'Mourinho'dan çok şey öğrendim'

"Jose Mourinho ile hala görüşüyoruz. Yazın Roma'dan bir oyuncu istedim ve bunun için Mourinho ile görüştüm. Mourinho teknik direktörümken, kariyerimin en zorlu dönemiydi. Ciddi bir sakatlığım vardı ve oynayamıyordum. Etrafımda süperstarlar vardı. Real Madrid'den ayrıldığım gün onunla sohbet ettik. Son derece dürüst biriydi. Gözlerinin içine bakar ve her şeyi doğrudan söylerdi. İyiysin iyi, kötüysen kötü derdi. Gençtim ve neden bu kadar direkt olduğunu merak ederdim. Teknik direktör olunca Mourinho'yu anladım. Mourinho'dan çok şey öğrendim. O bir 'Winner' ve oyuncuları onun için hayatlarını bile verirdi."

'Patrick Vieira'yla konuştum'

"Antrenör olarak yapacağım en büyük hata, bir oyuncuyu kendimle kıyaslamak olur. Crystal Palace Menajeri Patrick Vieira, 1 ay kadar önce buradaydı. Oturup sohbet ettik. 'İyi bir antrenör olmak istiyorsan, oyuncu olan kendini unut. Bazı antrenörler, oyuncularını kendileriyle kıyaslama hatasına düşüyorlar' demişti. Bence çok doğru."





'Benim gibi bir oyuncum olsun isterdim'

"Teknik direktör Nuri Şahin olarak futbolcu Nuri Şahin'e 'iyi iş çıkardın' derdim. Ben her zaman topa sahip olmak isteyen biriydim. Bir teknik direktör olarak da 'Keşke kendim gibi bir oyuncum olsa' diyorum. Elimde kaliteli oyuncularım var ve belki onlar da zaman zaman benden memnun değillerdir. Çünkü, ben de hata yapıyorum."

'Felsefem Tuchel'e çok yakın'

"Teknik direktörlükte yeniyim. Sadece 14 ay oldu, 14 yıl gibi hissettirse de... Birlikte çalıştığım teknik direktörlerin felsefelerinden yararlanıyorum ama kendi stilimi oluşturmaya çalışıyorum. Bu işte asla birini kopyalayamazsın. Kendi fikirlerim var. Elbette sevdiğim futbol tarzlarından bir şeyler ekliyorum. Benim futbol felsefem, Thomas Tuchel'e çok yakın."

'Kazanabilmemiz için...'

"Herkesin takdir edildiği ve kendini faydalı hissettiği bir ortam kurmak istiyorum. Örneğin, her gün odamı temizleyen kadın kendini faydalı hissetmiyorsa yaptığı işi iyi yapmaz. Her sabah buraya gelir, odamı temizler ve ben onu selamlarım. Halini hatrını sorarım. Onun kendisini iyi hissetmesini sağlarım. Böyle bir ortamda kazanabiliriz ancak."



