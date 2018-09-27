Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor’u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenen Antalyaspor’un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Deplasmanda tur atlamak önemliydi." dedi.

Korkmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını açıkçası biliyordum. Çünkü nihayetinde mücadele edemezseniz, rakibiniz kadar koşmazsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Saha içinde bu sıkıntıyı yaşadık ama deplasmanda tur atlamak önemliydi."

Zafer Şahin: "Antalyaspor’u tebrik ediyorum"

Karadeniz Ereğli Belediyespor Antrenörü Zafer Şahin ise Antalyaspor’u tebrik etti.

Oyuncularını da tebrik eden Şahin, "Çok iyi mücadele ettiler. Formaları değiştirsek, armayı değiştirsek, maç 5-6 farkla biterdi. Benim oyuncularımda Antalyaspor forması olsaydı 5-6 farkla biterdi, 2 penaltımız olurdu, rakipte 2-3 kırmızı kart olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Üzüldüğüm konu, genç çocuklarımız var emek verdiler, böyle bir ilçeye Süper Lig ekibine bu şekilde elenmesi, yazık oldu. Antalyaspor’u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

AA