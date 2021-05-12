Antalyaspor tehlikeyi atlattı, gözler kupa finaline çevrildi

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor, ligde kalmayı garantilerken hafta sonu oynayacağı İH Konyaspor'a karşı prestij maçına çıkacak. Kırmızı beyazlıların tek hedefi Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kupayı ilk kez müzesine götürmek.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde 41'inci haftasında alınan sonuçların ardından küme düşme potasına girme tehlikesi ortadan kalktı. Kırmızı beyazlı takım ligin 42'nci ve son haftasında sahasında oynayacağı İH Konyaspor ile prestij maçına çıkacak. İki takımın da ligde herhangi bir küme düşme ya da Avrupa Kupası iddiası bulunmuyor. Antalyaspor'da gözler lig maçının ardından Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası maçına çevrilirken, kırmızı beyazlı ekip rakibini mağlup ederek kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Ligde BAY geçtiği haftanın ardından 43 puanla 16'ncı sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, ligde kalmayı garantiledi. Ligdeki maçlarını tamamlayan BB Erzurumspor'un yanı sıra Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün küme düşmesi garantilenirken, 41 puanla 17'nci sırada yer alan HES Kablo Kayserispor ve 38 puana sahip Gençlerbirliği'nden birisi cumartesi günü oynanacak mücadelelerin ardından küme düşecek son takım olacak. Antalyaspor, cumartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç ise iki takımın prestij maçı olacak.

ANTALYASPOR'DA GÖZLER KUPADA

Fraport TAV Antalyaspor'da ligde kalma durumu kesinleşirken, teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye Kupası finalini düşünerek İH Konyaspor maçında alternatif bir kadro ile çıkmanın planlarını yapıyor. Kırmızı beyazlılar 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş'a karşı galip gelmenin planlarını yapıyor. Akdeniz temsilcisi Beşiktaş'ı yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

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