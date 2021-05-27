Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu

1966 yılında kurulan ve Süper Lig'deki 23'üncü sezonunu geride bırakan Antalyaspor'un bu kategorideki 11'inci başkanı olan Mustafa Yılmaz, Antalyaspor tarihindeki en başarısız başkan olarak kayıtlara geçti. Ali Şafak Öztürk'ün görevini bırakmasının Mustafa Yılmaz, şubat ayında kırmızı-beyazlı kulübe başkan oldu. Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Süper Lig'de 15 maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda; 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Akdeniz ekibi, 15 maç sonunda 0.73'lük puan ortalaması yakalarken, Süper Lig'deki en başarısız dönemini yaşadı.

EN UZUN SÜRELİ BAŞKAN AKINCIOĞLU

Antalyaspor tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan başkan ise Hasan Akıncıoğlu oldu. Akıncıoğlu'nun 5 yıllık başkanlık görevi süresince 170 maç yapan Antalyaspor, bu maçlarda 1.27 puan ortalamasına ulaştı. Bu ortalama ile birlikte Akıncıoğlu, kırmızı-beyazlı kulübün en başarılı 3'üncü başkanı oldu.

EN BAŞARILISI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK

Kırmızı-beyazlı ekipte, puan ortalaması bakımından ilk sırada ise Şubat ayında görevini bırakan Ali Şafak Öztürk yer alıyor. Öztürk döneminde 133 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor bu maçlarda 1.37'lik puan ortalaması yakaladı. Bu puan ortalamasıyla birlikte Antalya temsilcisinin tarihindeki en başarılı başkanı Ali Şafak Öztürk oldu. Öztürk'ün ardından ikinci sırayı ise Hasan Subaşı aldı. 1989 yılında başkanlık koltuğuna oturan Subaşı, 1999 yılında görevinden ayrıldı. Akdeniz ekibi bu süreçte 136 karşılaşmaya çıktı. Subaşı yönetimindeki Antalyaspor, bu maçlarda 1.32'lik ortalama yakalarken, Antalyaspor tarihinin en başarılı ikinci başkanı oldu.

Başkan Maç Puan Ortalama

Ali Şafak Öztürk 133 183 1.37

Hasan Subaşı 136 180 1.32

Hasan Akıncıoğlu 170 217 1.27

Cihan Bulut 20 25 1.25

Sedat Peker 34 39 1.14

Haşmet Tur 34 39 1.14

Bekir Kumbul 100 111 1.11

Gültekin Gencer 68 76 1.11

Dündar Uluğkay 36 32 0.88

Mustafa Yılmaz 15 11 0.73

DHA