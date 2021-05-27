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Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu

Antalyaspor'da Şubat ayında başkanlık görevine gelen ve 3 ay koltukta oturan Mustafa Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün tarihine geçti.

27 Mayıs 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu

1966 yılında kurulan ve Süper Lig'deki 23'üncü sezonunu geride bırakan Antalyaspor'un bu kategorideki 11'inci başkanı olan Mustafa Yılmaz, Antalyaspor tarihindeki en başarısız başkan olarak kayıtlara geçti. Ali Şafak Öztürk'ün görevini bırakmasının Mustafa Yılmaz, şubat ayında kırmızı-beyazlı kulübe başkan oldu. Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Süper Lig'de 15 maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda; 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Akdeniz ekibi, 15 maç sonunda 0.73'lük puan ortalaması yakalarken, Süper Lig'deki en başarısız dönemini yaşadı.

EN UZUN SÜRELİ BAŞKAN AKINCIOĞLU

Antalyaspor tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan başkan ise Hasan Akıncıoğlu oldu. Akıncıoğlu'nun 5 yıllık başkanlık görevi süresince 170 maç yapan Antalyaspor, bu maçlarda 1.27 puan ortalamasına ulaştı. Bu ortalama ile birlikte Akıncıoğlu, kırmızı-beyazlı kulübün en başarılı 3'üncü başkanı oldu.

EN BAŞARILISI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK

Kırmızı-beyazlı ekipte, puan ortalaması bakımından ilk sırada ise Şubat ayında görevini bırakan Ali Şafak Öztürk yer alıyor. Öztürk döneminde 133 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor bu maçlarda 1.37'lik puan ortalaması yakaladı. Bu puan ortalamasıyla birlikte Antalya temsilcisinin tarihindeki en başarılı başkanı Ali Şafak Öztürk oldu. Öztürk'ün ardından ikinci sırayı ise Hasan Subaşı aldı. 1989 yılında başkanlık koltuğuna oturan Subaşı, 1999 yılında görevinden ayrıldı. Akdeniz ekibi bu süreçte 136 karşılaşmaya çıktı. Subaşı yönetimindeki Antalyaspor, bu maçlarda 1.32'lik ortalama yakalarken, Antalyaspor tarihinin en başarılı ikinci başkanı oldu.

Başkan         Maç  Puan   Ortalama

Ali Şafak Öztürk  133   183    1.37

Hasan Subaşı   136   180    1.32

Hasan Akıncıoğlu 170   217    1.27

Cihan Bulut      20    25    1.25

Sedat Peker      34    39    1.14

Haşmet Tur      34    39    1.14

Bekir Kumbul     100  111    1.11

Gültekin Gencer   68   76    1.11

Dündar Uluğkay   36   32    0.88

Mustafa Yılmaz    15   11    0.73

DHA

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