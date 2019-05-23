Antalyaspor taraftarı iftarda buluştu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor taraftar gruplarından 07 Gençlik tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftara yüzlerce taraftar katıldı. Yemeğin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu bir gösteri sahneledi.

07 Gençlik'in geleneksel hale getirdiği iftar yemeği Antalya Stadyumu otoparkında gerçekleştirildi. İftara Vali Münir Karaloğlu, siyasi parti temsilcileri, Antalyaspor'un farklı branşlardaki sporcuları ve yöneticileri, iş insanları ve çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz ve yemeğe katılan futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Futbolcular, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

İftarın ardından konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalyaspor'un Antalya için önemli bir marka değeri olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Önemli bir turizm şehri ve bu şehrin çok önemli markaları var. Antalyaspor Antalya'ya katkı sunan en önemli markalardan birisidir. Antalya'da yaşayanlar, Antalya'yı yönetenler, Antalya'da nefes alıp veren herkesin Antalyaspor'a sahip çıkması lazım" dedi.

Antalyaspor taraftarları arasında yer alan iş insanı Tolga Cömertoğlu, "Antalya'da farklı görüşlerden 30 bin kişinin tek bayrak altında toplanabildiği tek mecra Antalyaspor Stadyumu'dur. Antalyaspor, Antalya'nın en önemli değeridir" diye konuştu.

Yemeğin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, bir gösteri sahneledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İftar yemeğinden görüntüler

- Vali Münir Karaloğlu'ndan detaylar

- Futbolcular ve teknik heyetten detaylar

(FOTOĞRAFLI)